Diretta Supercoppa di Spagna, Real Madrid-Barcellona 2-0: segui il live

RIYADH (Arabia Saudita) - Dopo aver battuto in semifinale l’Atletico Madrid, il Real di Carlo Ancelotti sfida nella finale di Supercoppa di Spagna il Barcellona di Xavi. I catalani hanno eliminato l’Osasuna, e ora si trovano di fronte agli avversari di sempre. Segui il live

20:12

12' Traversa del Barcellona!

Partita emozionantissima: il Barcellona prova a replicare al doppio svantaggio maturato nei primi dieci minuti, Ferran Torres colpisce la traversa!

20:10

10' Raddoppio del Real Madrid!

Contropiede fulminante di Rodrygo e cross al centro per Vinicius Junior che infila a porta vuota! Real Madrid devastante in questi primi minuti, ma l'atteggiamento difensivo del Barcellona è disastroso

20:07

7' Real Madrid in vantaggio!

Errore della difesa catalana, Vinicius Junior salta anche il portiere e appoggia la palla in rete.

20:05

5' Prima occasione della partita!

Il Barcellona falisce la prima opportunità della partita con Ferran Torres che non riesce a indirizzare a rete con un colpo di tacco ravvicinato: il portiere madrileno blocca la palla

20:01

1' E' iniziata la partita!

E' iniziata la finale della Supercoppa di Spagna: squadre in campo con le divise classiche, Real Madrid in completo bianco, Barcellona con maglia azulgrana, calzoncini blu e calzettoni azulgrana.

19:55

Kroos, fischi anche nel riscaldamento

Il giocatore tedesco, come già avvenuto nella semifinale contro l'Atletico Madrid, è stato lungamente fischiato dai tifosi locali: Toni Kroos aveva criticato la scelta di diversi giocatori di trasferirsi nel campionato saudita, e gli sportivi di Riyadh non lo hanno dimenticato.

19:50

In caso di parità al 90′, si va ai supplementari

Come accaduto nella semifinale tra Real Madrid e Atletico Madrid, qualora il punteggio dovesse restare in equilibrio al termine dei novanta minuti, si andrebbero a disputare due tempi supplementari. Qualora dovesse persistere la parità anche dopo 120 minuti, per assegnare il trofeo si procederebbe con i tiri di rigore.

19:40

Supercoppa: 14 successi per il Barça, solo 12 per il Real Madrid

Nelle trentotto edizioni della Supercoppa di Spagna, il Barcellona si è aggiudicato il trofeo in 14 occasioni. In dodici occasioni ha trionfato il Real Madrid.

19:30

Le formazioni ufficiali

Real Madrid: (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy; Valverde, Tchouameni, Kroos; Bellingham; Vinicius Junior, Rodrygo. Allenatore: Ancelotti.

Barcellona (4-3-3): Inaki Pena; Kounde, Araujo, Christensen, Balde; Sergi Roberto, de Jong, Gundogan; Pedri, Lewandowski, Ferran Torres. Allenatore: Xavi.

Arbitro: Juan Martínez Munuera

Riyadh (Arabia Saudita)