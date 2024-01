"Mi rimprovero qualcosa per le dimissioni da ct? No. A me è dispiaciuto tantissimo perché stavo benissimo, mi trovavo benissimo e sarei rimasto altri dieci anni". Così il ct dell'Arabia Saudita, Roberto Mancini, ospite di Fabio Fazio a 'Che Tempo che fa' sul Nove presentando il libro 'Le cose importanti' di Gianluca Vialli. "In Arabia mi trovo bene - ha aggiunto Mancini - c'è da lavorare duro".