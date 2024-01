Roma, ecco perché Cherubini non va alla Juve: tutto sull'operazione e il rinnovo

Luigi Cherubini compie oggi 20 anni. E li compie in un giorno in cui si vengono a sapere i reali motivi per cui il ragazzo non andrà alla Juventus. Un colpo al ginocchio che svela una realtà un po' più complicata e, quindi, la necessità di finire sotto i ferri. Nell'ordine: Cherubini nei giorni scorsi prende un colpo al ginocchio che richiede degli accertamenti. In quel momento i medici si accorgono di una cisti che va rimossa quanto prima. Il giocatore deve fermarsi e operarsi. Niente trasferimento, almeno in questa finestra di mercato, alla Juventus. C'è un problema: Cherubini è in scadenza di contratto. Poco male, la Roma darà comunque tutto il supporto possibile a un ragazzo cresciuto nel settore giovanile e quindi il contratto sarà rinnovato. Aspettando il rientro in campo: la Roma lo aspetta, la Juve poi si vedrà.