Cresce l'attesa per la finale della Supercoppa italiana in Arabia, che vedrà la sfida tra il Napoli di Mazzarri e l'Inter di Inzaghi. La partita è in programma per lunedì 22 gennaio alle ore 20. Dopo la poca affluenza nelle due semifinali, la compagnia aerea Wizz Air aveva organizzato dei voli speciali da Napoli, Roma e Milano verso Riyad, con dei pacchetti speciali andati subito sold out.