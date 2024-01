CAGLIARI - Paura per Gigi Riva, ex attaccante del Cagliari, della Nazionale e capocannoniere storico dell'Italia. 'Rombo di Tuono' è stato ricoverato ieri (domenica 21 gennaio) in ospedale a Cagliari. Due giorni fa infatti, il protagonista dello scudetto rossoblù nel 1970 si è sentito male nella sua casa del quartiere di San Benedetto. Il motivo? Un malore improvviso che ha spaventato la famiglia.