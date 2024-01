Hazard ritrova il raccattapalle che colpì al Chelsea: è diventato milionario

Eden Hazard ha postato uno scatto in rete in compagnia di un Charlie Morgan. Chi è? Si tratta dell'ex raccattapalle dello Swansea, che fu colpito dall'ex giocatore belga nel 2013. Il giovane, che ora ha 27 anni, ha fatto fortuna commercializzando la sua marca di vodka. Una reunion inattesa, a undici anni di distanza dal loro scontro al Liberty Stadium. Hazard, che ha appeso gli scarpini al chiodo lo scorso ottobre, ha pubblicato diverse foto con l'allora ragazzino, che è diventato uomo e imprenditore di successo. Eppure sembra ieri. Ne è passata di acqua sotto i ponto da quella brutta parentesi in Coppa di Lega inglese.