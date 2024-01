Ceferin: "La Superlega non mi preoccupa, Boban? Chi ci conosce capirà"

"Lo strappo di Boban lacerante per l'Uefa? Chi conosce lui e me arriverà naturalmente alle proprie conclusioni. Il Congresso, e non un singolo individuo, detiene l'autorità per determinare l'adeguatezza di qualsiasi cambiamento. Confidiamo nel nostro processo decisionale collettivo e democratico, per guidarci efficacemente verso il futuro". Così Aleksander Ceferin in un'intervista a 'La Repubblica' nel day after delle dimissioni dell'Head of Football di Zvonimir Boban, che gli ha conestato di non aver tenuto fede alla parola data di non puntare a un nuovo mandato per il ruolo di presidente dell'Uefa.