L’argentino Lucas Biglia annuncia il ritiro: “Farò l’allenatore”

MILANO - Lucas Biglia lascia il calcio professionistico. L’ex centrocampista di Lazio e Milan in un’intervista rilasciata al quotidiano argentino Olé ha ufficializzato il suo ritiro. “La ragione è più che altro familiare - ha confessato il centrocampista argentino - ho messo da parte la carriera calcistica per mia moglie e per i miei figli che desideravano tornare a vivere con i loro amici con cui avevano condiviso tanto tempo. Il benessere della mia famiglia è la cosa più importante - sottolinea il mediano - il loro desiderio era quello di tornare in Italia, e questo aspetto mi ha spinto a interrompere la mia esperienza in Turchia pur avendo un altro anno di contratto. Sapevo che tornando in Italia avrei avuto difficoltà nel trovare un nuovo ingaggio, ma per me la cosa più importante era scegliere il meglio per i miei familiari".