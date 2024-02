Mourinho, parole da brividi per l'addio di Fellaini. E spunta De Rossi

Un vero allenatore non dimentica mai i propri giocatori, gli uomini sui quali ha puntato lungo il percorso della propria carriera. E alla fine del loro percorso calcistico, li ringrazia com’è giusto che sia. Marouane Fellaini ha deciso di chiudere con il calcio giocato, e i suo ex allenatore José Mourinho lo celebra sul proprio profilo social pubblicando tre foto e un pensiero profondo. I due avevano avuto modo di lavorare insieme durante l’esperienza dell’allenatore portoghese al Manchester United culminata con la vittoria dell’ Europa League nel 2017 contro l’Ajax.

Mourinho, il post social

Fellaini fu uno degli artefici di quel successo, e a distanza di tempo, al momento dell’epilogo della carriera, il suo ex allenatore spende parole significative sul suo conto. “Non dimentico chi mi ha dato tutto quello che poteva dare. Eri e sarai sempre uno dei miei. Congratulazioni per la tua carriera e riposa quelle caviglie che hanno sofferto molto”. Il saluto di Mourinho è un attestato significativo, una medaglia da esporre sul petto come una vittoria. Non manca, tra i commenti al post di Mou, anche il like dell’attuale allenatore della Roma Daniele De Rossi, che ha avuto modo di sfidare Fellaini da giocatore.