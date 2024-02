Capuano shock: "Mi chiesero di perdere una partita". Come è andata a finire

Cosa successe? La rivelazione dell'allenatore

Come andò a finre? Capuano continua il suo racconto, l'epilogo è incredibile. L'allenatore campano spiega: "L’avrei dovuta perdere e se l’avessi vinta o pareggiata mi avrebbero fatto fuori. Io non accettai e quella partita finì in pareggio, segnò Dionisi al 94′ e facemmo 1 a 1. Non pensavo facessero sul serio, ma al termine della gara fui esonerato".