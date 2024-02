Gary Neville e Keane contro le squadre italiane: "Alcune non erano pulite"

Gary Neville e Keane, velate accuse al calcio italiano

"Penso che ci siano state alcune squadre contro cui abbiamo giocato che non erano pulite - ha detto l'ex terzino inglese Gary Neville durante il podcast 'The Overlap' -. Non posso fare nomi o accusare persone, ma quando ci si guarda indietro e si vede cosa è uscito fuori con i medici in altri sport dispiace. Una volta sono uscito dal campo contro una squadra italiana e mi dicevo: 'C'è qualcosa che non va'. E so che anche altri ragazzi la pensavano come me. ". Parole simili dall'ex centrocampista irlandese Keane, che di quel Manchester United era il capitano e ha parlato nel corso dello stesso podcast: "Quando affrontavo alcune squadre uscivo distrutto, ma contro un paio di italiane guardavo le facce degli avversari e sembrava che loro non avessero nemmeno giocato la partita".