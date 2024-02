Cartellino blu, dove potrebbe cominciare la sperimentazione

Sarà blu e durerà (dovrebbe durare) 10 minuti. Il prossimo 2 marzo, durante il 138º Annual General Meeting (AGM) dell’Ifab a Glasgow/Loch Lomond verrà ufficializzata la sua sperimentazione in tornei ufficiali e - questa è la prima novità rilevante - non solo in tornei giovanili, come accaduto per le precedenti modifiche (VAR compreso). Estremizzando, la nostra serie A potrebbe teoricamente essere terreno di collaudo, come già accaduto per diverse novità (dalla Gol Line Tech agli arbitri di porta allo stesso VAR). Di sicuro, la novità sarà protagonista in Inghilterra, in Premier (o in FA Cup, femminile compresa) dal prossimo anno. Ma anche in giro per il Mondo, qualcuno si sta già muovendo, possibile ad esempio che l’MLS americana possa far sua questa novità già dalla prossima stagione. Parliamo dell’espulsione a tempo, argomento di discussione all’Annual Business Meeting di novembre. Argomento da diverso tempo al centro delle discussione dei vari panel dell’Ifab, che adesso potrebbe trovare anche il conforto della ceralacca.