Mandragora, dedica speciale a Firenze

FIRENZE - Rolando Mandragora ha festeggiato le 200 presenze in Serie A in Fiorentina-Frosinone, 49 di queste in maglia viola (con 4 gol segnati). Questo il post su Instagram del centrocampista campano con pensiero particolare proprio alla Fiorentina: «Toccare quota 200 in serie A è un grande traguardo se solo penso da dove sono partito. Tanti chilometri e tanti sacrifici che mi hanno portato fin qui. Club, città, culture differenti che mi hanno accolto e cresciuto come calciatore e come uomo. Vorrei ringraziare ogni squadra e i tifosi che hanno fatto parte del mio cammino. Festeggiarli a Firenze ha, per me, un sapore speciale! Sono carico e motivato per continuare questa avventura con la stessa passione e determinazione!».