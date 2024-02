Zeman di nuovo ricoverato in clinica a Pescara dopo il malore: come sta

PESCARA - Zdenek Zeman sarà ricoverato di nuovo dopo il malore accusato a dicembre e verrà sottoposto ad altri accertamenti sanitari. A comunicarlo è il Pescara : "A seguito di visita di controllo avvenuta questo pomeriggio presso la Clinica Pierangeli di Pescara, dovrà sottoporsi a un nuovo periodo di ricovero per ulteriori accertamenti. Il Dr. Stefano Guarracini ha fissato il periodo di degenza a partire dalla giornata di sabato 17 febbraio, con l’inevitabile assenza del tecnico Biancazzurro per la partita Vis Pesaro-Pescara, in programma domenica 18 febbraio alle ore 20,45 a Pesaro".

Nuovo ricovero per Zeman

L'ultima volta Zeman venne ricoverato per una leggera ischemia transitoria, tornando in campo al centro di allenamento della sua squadra dopo appena otto giorni. L'ex tecnico di Roma e Lazio sarà ricoverato nella clinica "Pierangeli" a Pescara e non sarà quindi presente al prossimo impegno di campionato, lasciando l'incarico al vice Giovanni Bucaro. Questo pomeriggio il boemo aveva seguito in borghese la seduta di lavoro della squadra al campo di Silvi Marina (Teramo), prima di essere visitato dal cardiologo della società con il quale si è deciso di effettuare accertamenti sanitari.