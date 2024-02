Baggio, il divertente fuorionda con la figlia sui social: il video è virale

Roberto Baggio è sbarcato sui social. Ieri, l'ex calciatore e pallone d'oro ha festeggiato il 57^ compleanno e per l'occasione ha fatto " l'esordio" su Instagram . Il primo post l'ha dedicato a Sinner , ma quest'oggi ha già cominciato a mostrare una certa "insofferenza" verso la piattaforma.

Cosa ha fatto Baggio?

Mentre era al volante della sua storica Panda, Baggio è stato fermato dalla figlia che gli ha chiesto una parola per i tifosi. L'ex campione ha risposto così: "Grazie a tutti per l'affetto che mi avete dimostrato. Vi mando un abbraccio forte a tutti, grazie mille". Per poi rivolgersi alla figlia e dire: "Adesso basta però". Un video che ha subito fatto il giro del web, scatenando i sorrisi dei numerosi appassionati del "Divin Codino".