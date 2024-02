Hazard confessa: "D'estate arrivavo con 5 chili in più. Mi piace la birra..."

Eden Hazard ha ripercorso le tappe della sua carriera in un lungo colloquio con John Obi Mikel , ex compagno di squadra del belga al Chelsea . Hazard ha affrontato il tema del sovrappeso durante la sua permanenza al Real Madrid , che lo ha spesso fatto finire sotto le luci dei riflettori dei media.

Hazard e i problemi col peso

Hazard ha spiegato: "Ogni estate prendevo 4 o 5 chili perché pensavo di aver già dato molto per dieci mesi. Spingi il tuo corpo al massimo livello e la gente ti prende a calci. Quindi il tuo tempo libero è il tuo tempo libero. Nel 2019 arrivai con 5 chili di più rispetto al mio peso forma? Tra settembre e ottobre già volavo".

Hazard e la passione per la birra

Hazard ha poi aggiunto: "Da buon belga bevevo spesso birra" confermando la rivelazione di Rio Mavuba, ex compagno di squadra di Hazard al Lille, aveva raccontato a 'The Independent' che il belga ha giocato la sua ultima partita in Francia con la squadra francese potenzialmente "svantaggiata" ma che, in realtà, aveva segnato comunque una tripletta in mezz'ora.