Mihajlovic, lo struggente ricordo di Bruno Conti nel giorno del suo compleanno

ROMA - Nel giorno in cui avrebbe compiuto 55 anni il mondo del calcio ricorda con commozione e affetto Sinisa Mihajlovic, scomparso nel dicembre del 2022 lasciando un enorme vuoto tra gli addetti ai lavori e i tifosi italiani, non solo delle squadre in cui ha giocato.

Mihajlovic, il ricordo di Bruno Conti

Struggente il ricorso di Bruno Conti, che sul proprio profilo Instagram ha dedicato un post all'indimenticato ex calciatore ed ex tecnico serbo. L'ex Roma ha pubblicato un collage di foto in cui si vedono Mihajlovic con la moglie Arianna e poi una maglia con il numero 11 e una frase scritta sopra: "Al più grande sinistro, con tanto affetto". E poi la firma di Sinisa Mihajlovic che aveva voluto omaggiare così il suo amico Bruno. "Questa dedica e questa maglia - ha scritto Conti - me la terrò stretta per tutta la vita come a te Sinisa che sarai sempre nel mio cuore. Tanti auguri di buon compleanno. Un abbraccio a te Arianna e la tua splendida famiglia".