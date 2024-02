Cristiano Ronaldo e la foto virale con il figlio: perché ha lo smalto nero sulle unghie dei piedi

DOHA (Arabia Saudita) - I campioni non lasciano mai nulla al caso, e Cristiano Ronaldo in questo rappresenta un esempio per tutti gli altri suoi colleghi. Nella sua lussuosissima casa di Doha il fuoriclasse portoghese ha uno spazio adibito a palestra che utilizza quotidianamente, al di là del lavoro che svolge sul campo di allenamento con la propria squadra. E insieme a lui, spesso anche il primogenito di Ronaldo non perde occasione per strutturare il proprio fisico da adolescente.