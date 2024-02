L'ex Milan Tomasson nuovo ct della Svezia: è ufficiale

"Non vedo l'ora di iniziare questo grande incarico e di incontrare i tifosi, i giocatori e naturalmente i media in Svezia. E di pensare, parlare e sognare in blu e giallo", afferma Jon Dahl Tomasson.

Quando la nazionale maschile si riunirà a marzo per le amichevoli contro il Portogallo e l'Albania, sarà sotto la nuova guida di Jon Dahl Tomasson come allenatore nazionale. Remy Reijnierse assumerà il ruolo di allenatore in seconda. I due inizieranno i loro incarichi il 1° marzo e i loro contratti si estenderanno fino al periodo di qualificazione per la Coppa del Mondo 2026 e saranno automaticamente prorogati in caso di avanzamento.

Con l'esperienza di Jon Dahl Tomasson nel calcio internazionale, la Nazionale maschile fa il passo verso una nuova era. "Sono estremamente felice e orgoglioso di poter legare a noi un allenatore nazionale del calibro di Jon e sono molto soddisfatto del lavoro svolto e del processo che abbiamo avuto per trovare la soluzione migliore", afferma Andrea Möllerberg, segretario generale della Federcalcio svedese.

Jon Dahl Tomasson proviene da poco dall'incarico di capo allenatore del Blackburn in Championship. Nel biennio 2020-2021 ha allenato con successo il Malmö FF conquistando due titoli del campionato svedese e la fase a gironi della Champions League. Ha anche un'esperienza manageriale nella nazionale danese, dove è stato assistente allenatore dal 2016 al 2020.

Nato a Copenaghen, Tomasson ha alle spalle una lunga carriera da calciatore, con 110 presenze e 52 gol per la nazionale danese. Ha rappresentato club come Heerenveen, Newcastle, Feyenoord, Milan, Stoccarda e Villarreal.

Il responsabile tecnico Kim Källström:

"Le qualità di Jon Dahl Tomasson si adattano bene al profilo richiesto. "Non è stato decisivo, ma apprezziamo il suo background da giocatore. Consideriamo un punto di forza il fatto che abbia una buona conoscenza delle operazioni della nazionale dopo gli anni trascorsi come assistente allenatore in Danimarca. Ha anche giocato e capitanato la nazionale danese", ha dichiarato.

Kim Källström sottolinea che la sua filosofia calcistica comporterà un cambiamento nel modo di giocare della Nazionale maschile.

"Il modo in cui Jon Dahl Tomasson vuole giocare un calcio d'attacco positivo è qualcosa che si adatta bene al nostro gruppo di giocatori. Ha anche una buona esperienza nel ruolo di prima punta, che è quello che è naturale che diventi per la nazionale maschile svedese", afferma.

Remy Reijnierse, olandese, assumerà il ruolo di assistente allenatore. Dopo aver lavorato per 15 anni nella Federcalcio olandese, Remy Reijnierse ha esperienza come assistente allenatore a livello di club in Germania e Inghilterra. Ha lavorato con Jon Dahl Tomasson sia al Malmö FF che al Blackburn, quindi la collaborazione tra i due è ben collaudata.