Paura per Zeman: ricoverato in ospedale, rischia un'altra operazione

La condizione di Zeman

Zeman ha lasciato il Pescara per riprendersi al meglio dall'operazione, i cui tempi di recupero si aggiravano tra i quattro e i sei mesi. Al suo posto è subentrato Bucaro, con la squadra in piena zona play off. Tutto il mondo del calcio è vicino al tecnico che potrebbe essere nuovamente operato per sistemare il rigetto degli stent.

Le parole di Zeman dopo le dimissioni

Sincere e ricche di passione per il Pescara sono state le parole di Zeman dopo l'annuncio delle dimissioni: “Mi dispiace lasciare in questo momento, ma le vicissitudini personali hanno preso il sopravvento e mi costringono a questa scelta. Ero tornato a Pescara con tanto entusiasmo, spinto da un debito calcistico che volevo estinguere nei confronti di una piazza che mi ha fatto vivere emozioni importanti. Lo scorso anno ci siamo andati vicino e speravo sinceramente che quest’anno terminasse diversamente. Lascio i ragazzi a persone capaci e in grado di continuare il percorso sportivo“.