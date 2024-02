Mourinho ricorda un addio che lo ha fatto piangere: il retroscena con Cristiano

Dal Porto fino alla Roma passando per l' Inter e il Real Madrid . José Mourinho ha scritto il suo nome nella storia di tanti club europei, ha portato a casa importanti trofei ma ha anche subito alcune sconfitte cocenti e, ha rivelato, una di queste proprio non riesce a dimenticarla. Il portoghese, intervistato per un documentario da Amazon, ha infatti confessato di aver pianto solo una volta per una sconfitta, quando sedeva sulla panchina dei Blancos .

Mourinho: "Ho pianto dopo la gara contro il Bayern"

La stagione è quella che fa riferimento al 2011/2012 anno in cui l'ex allenatore della Roma ha battuto il record del Real Madrid per punti e gol in Liga. Un bel traguardo certo, macchiato dall'eliminazione in semifinale di Champions League per mano del Bayern Monaco: "Quella notte è l'unica volta in cui abbia mai pianto dopo una partita di calcio", rivela Mourinho. "Lo ricordo bene: io e Aitor (Karanka, ndr) abbiamo parcheggiato la macchina di fronte a casa nostra e abbiamo pianto. È stato molto difficile accettare la sconfitta, in quella stagione eravamo la squadra migliore in Europa".

"Mi chiamò Mendes, Ronaldo era distrutto"

Una sconfitta che gettò nello sconforto non solo Mourinho ma anche Cristiano Ronaldo: "Mentre tornavo a casa mi è arrivò la chiamata di Mendes: "Fammi un favore, vai a casa di Cristiano perché è morto", io gli ho risposto: "Sono morto anche io". Mi asciugai le lacrime e andai, eravamo entrambi distrutti", ha concluso il portoghese.