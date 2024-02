Chi è Mokio, il ragazzino che punta Lukaku e piace a Roma, Bayern e mezza Premier

C'è un ragazzino, in Belgio, che piace a mezza Europa. Nel vero senso della parola perché lo osservano la Premier, la Bundesliga, la Serie A e anche il campionato francese. Piace così tanto che, scrivono in Belgio, "in tanti hanno già chiamato il entourage". Chi è? Si tratta di Jorthy Mokio, centrale difensivo di piede mancino, sedici anni compiuti oggi. Non è una data casuale: Mokio può firmare il contratto da professionista, che ancora non ha, e anche trasferirsi all'estero. Non solo: se il Gent lo facesse esordire in prima squadra, Mokio potrebbe battere il record di Nii Lamptey (16 anni e 6 giorni) o Romelu Lukaku (16 anni e 11 giorni), rispettivamente il più giovane esordiente assoluto e il più giovane belga ad aver giocato con i grandi.