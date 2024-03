Due top player del calcio e stelle NBA fondano una società di marketing

Asensio e Nance Jr sul progetto Group 1

"Durante i miei viaggi negli Stati Uniti negli ultimi anni, ho assistito al crescente interesse e fervore per il calcio a tutti i livelli" ha affermato Asensio come riportato da RMCSport. Larry Nance Jr, cestista dei New Orleans Pelicans, ha aggiunto: "Come azionista di minoranza del Leeds United e assiduo seguace della Premier League, ho sperimentato l'appetito degli appassionati di calcio per il basket. Non potevo perdere l'opportunità di investire in Group 1 per aiutare gli atleti a sviluppare la loro notorietà internazionale".

Gli obiettivi della Group 1 di Asensio e Courtois

Concretamente l'azienda si basa su quattro pilastri: viaggi, talento, eventi e strategia. Group 1 vuole essere indipendente e non legato a una struttura di rappresentanza come le agenzie dei giocatori. Ad esempio, Group 1 vuole permettere ad un giocatore NBA che viene in vacanza in Costa Azzurra di poter non solo approfittare delle ferie, ma anche allenarsi in una sala degna di questo nome, organizzare un camp di basket con i giovani e trovare sponsor. Per un giocatore di football che arriva negli Stati Uniti vale, invece, il contrario.