Quinta squadra in Champions, l'Italia avanza ancora e guadagna terreno!

Il gioco del ranking è ormai noto: le due federazioni con i migliori risultati portano 5 squadre anziché 4 alla prossima Champions , quella più ricca (480 milioni in più) e con più squadre (36). Un’altra settimana di coppe è volata via e l’Italia continua ad accumulare vantaggio sull’Inghilterra, terza in graduatoria: il distacco è salito da 1,696 punti a 1,946, grazie ai successi di Milan , Fiorentina e Roma , che ha battuto il Brighton .

Lazio, ko ininfluente

Il ko della Lazio non ha influito visti gli scivoloni di West Ham e della squadra di De Zerbi. Resta invariato, invece, il vantaggio dai tedeschi che hanno salutato un altro club (il Lipsia). I punti vengono calcolati così: ogni team ne ottiene 2 per una vittora e 1 per un pareggio, più 1 extra per ogni passaggio del turno. Per il coefficiente si divide il totale dei punti ottenuti per il numero dei club (nel caso dell’Italia 7) partecipanti alle competizioni.