La Palmese compie 110 anni e va verso… la nona!

PALMA CAMPANIA - Un pezzo alla volta. Così si costruiscono i capolavori. Proprio come sta facendo la Palmese, che fa parlare tutta la serie D italiana. In 8 domeniche dal 20 dicembre, ultima di andata, quando era ultimissima in tutto, in classifica, in gol subiti, in sconfitte, è stata capace di portarsi a mezza distanza tra play out e pkay off. E domenica festeggia 120 anni di vita e punta…la nona. Che sarebbe il Barletta. Come fece Beethowen mette nel mirino la gioia. Deve completare l’opera d’arte che le sta riuscendo impensabilmente ed è chiamata ad inserire uno “scherzo” come fece il genio della musica classica tedesca. Se ci riesce guarderà dall’alto in basso tante avversarie, imboccando la strada della salvezza diretta . E l’autore principale, Teore Grimaldi, allenatore di Frattamaggiore ingaggiato in sordina, non si nasconde “quando sono arrivato, prima di Natale, questo era l’orizzonte. Ora sarei ipocrita a non dire che cerchiamo la salvezza diretta. Ora il destino è nelle nostre mani. E sono felice. Non si poteva guadare che il nome della Palmese fosse segnato come fanalino di coda. Io questa piazza la conoscevo e speravo di riuscire. Qui si rema tutti uniti. Giocatori, dirigenti e pubblico. Qui c’è corpo e tanta storia”.