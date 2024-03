Lautaro Martinez, frase polemica in tv dopo la vittoria dell'Argentina: "Lascio parlare tutti, poi..."

Nella notte l' Argentina ha affrontato e battuto 3-0 in amichevole El Salvador , grazie alle reti di Romero, Enzo Fernandez e Lo Celso. Lautaro Martinez, capocannoniere della serie A, è rimasto a secco. Il bomber dell'Inter non segna con la maglia dell'Albiceleste dal 23 settembre 2022 , quando realizzò il primo gol nella vittoria per 3-0 contro l'Honduras all'Hard Rock Stadium in Florida.

Lautaro Martinez risponde alle critiche

Contro El Salvador Lautaro Martinez si è dovuto accontentare di un assist. "Spero che nella prossima partita abbia l'opportunità di riuscire a sbloccarmi, sorridere di nuovo e dimostrare a quelle persone che parlano così tanto di me che si sbagliano perché do sempre il massimo", ha detto alla tv argentina, rispondendo alle critiche. "Come sto vivendo questa astinenza? Con calma. Come ho sempre detto, cerco di mettermi in mostra in campo. Lascio parlare gli altri. Quello che dicono non mi interessa molto, perché in ogni allenamento dimostro al mister che sono sempre a disposizione della squadra: per partire titolare, come sostituto o tifare per i miei compagni dalla panchina".