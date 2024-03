La Nazionale incontra la comunità italiana di New York: oltre mille tifosi presenti

L'Italia è volata da Fort Lauderdale a New York per l'amichevole contro l'Ecuador, che si terrà domenica 24 marzo alle ore 21 (orario italiano). Nella Grande Mela gli Azzurri sono stati accolti dalla comunità italiana dei newyorkesi in un evento organizzato allo Spring Place, un locale elegante a Manhattan, dalla National Italian American Foundation (NIAF) in cui erano presenti circa mille tifosi.