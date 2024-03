Mourinho: "Per ora non ho un club. Ma da questa estate voglio lavorare"

Superospite del Gran Premio di Portimão in Portogallo, José Mourinho si appresta a sventolare la bandiera a scacchi sul traguardo dell'odierna gara di MotoGp. In attesa del semaforo verde e di adempiere a un ruolo speciale in occasione della seconda gara stagionale del Motomondiale, lo Special One non si è sotratto a un commento sul suo futuro: “Per il momento zero, zero notizie. Non ho un club, sono libero, ma voglio lavorare. In estate voglio lavorare”.