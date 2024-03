Dani Alves senza pace, ecco perché non può pagare la cauzione da un milione

Non finiscono i guai per Dani Alves. Il calciatore brasiliano è stato condannato a quattro anni e mezzo di reclusione per violenza sessuale, con la possibilità del pagamento di una cauzione da un milione di euro che gli avrebbe permesso di ottenere la libertà vigilata, in attesa della sentenza definitiva. Il problema è che Dani Alves non è in grado di pagare. L'annuncio del padre di Neymar, in cui sottolineava la volontà di non volerlo aiutare economicamente, non ha fatto altro che peggiorare la situazione.