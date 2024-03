Dani Alves esce dal carcere: pagata la cauzione

Emergono novità relative a Dani Alves . Come noto, il calciatore è stato condannato a quattro anni e mezzo di reclusione per violenza sessuale. Successivamente, il giudice ha predisposto la libertà provvisoria nei suoi confronti dietro il pagamento di un milione di euro su cauzione .

Dani Alves e la libertà provvisoria: gli aggiornamenti

Nei giorni scorsi, i media spagnoli si sono focalizzati sulle possibili difficoltà economiche di Dani Alves e sulle probabilità che il brasiliano riuscisse a pagare la somma, in modo da ottenere la libertà provvisoria. Gli avvocati del calciatore si sono messi in moto, raccogliendo la cifra richiesta dal giudice per effettuare il pagamento. A questo punto, come riportato dai media spagnoli, Dani Alves potrebbe uscire nelle prossime ore dal carcere di Barcellona.