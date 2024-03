Alice e Morata, look disco e sigaretta in bocca: "Ma è solo per la foto"

Una coppia affiatata, che si diverte e non si prende mai troppo sul serio: Alice Campello e Alvaro Morata si sono concessi una serata amarcord, in stile disco anni '70, curando ogni minimo dettaglio: dall'abbigliamento, con tanto di pantalone variopinto, camicia sbottanata, occhiali colorati e parrucca per simulare l'effetto capellone indossati da Alvaro passando per il look mozzafiato total black di Alice. Dulcis in fundo una sigaretta da ragazzo terribile e sciupafemmine stretta penzolante tra le labbra di Alvaro, che ha guidato un'auto d'epoca per uscire a ballare con la sua bella.