Holly e Benji addio, dopo 43 anni si chiude un'era: come continuerà la saga

ROMA - Svolta storica nel mondo dei manga in salsa calcistica: Capitan Tsubasa - meglio conosciuto in Italia con il nome di Holly e Benji - dopo ben 43 anni di serializzazione, si è concluso ufficialmente segnando la fine di un’era. Il fumettista, il 63enne giapponese Yoichi Takahashi, ha infatti pubblicato il capitolo finale della serie sportiva, nata nel 1981, sul numero 20 del Captain Tsubasa Magazine. C'è però un retroscena a dir poco incredibile: Takahashi ha tutta l'intenzione di portare avanti Captain Tsubasa in un nuovo modo online. Ecco come.