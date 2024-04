Modena, via Bianco. Scelto Bisoli

MODENA - La sconfitta contro il Catanzaro è stata fatale a Paolo Bianco, già reduce da 10 gare senza vincere: il Modena ieri mattina lo ha esonerato. L’allenatore pugliese ha un triennale con la società della famiglia Rivetti. Per il nuovo tecnico si è parlato nella giornata di ieri di sondaggi con Moreno Longo. Ma in serata la scelta è caduta su Pierpaolo Bisoli. La proposta del ds Varia, voluta dalla proprietà, è di un contratto fino al 30 giugno più opzione. Servirà uno sforzo per salvare la stagione, magari con un clamoroso aggancio ai playoff. La sensazione è che il Modena si sia trovato spiazzato di fronte al repentino crollo delle prestazioni e a una emorragia di risultati che ha portato i gialloblù a un passo dai playout.