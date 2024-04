Roma City, la Juniores di Buttaroni ai playoff

Grande soddisfazione per il primo obiettivo stagionale raggiunto in casa Roma City. La squadra Juniores allenata da Giacomo Buttaroni, al suo primo anno nel settore giovanile del club capitolino, battendo ieri col risultato di 3-1 l’Anzio calcio, si è qualificata per i playoff del Girone H con due giornate d'anticipo. Proficuo il lavoro svolto in questa stagione dal giovane allenatore grazie alla preziosa collaborazione del suo staff, il dr Marco Palombo, il preparatore dei portieri Gianluca Angelucci, il fisioterapista Guido Manni, i dirigenti Roberto Caboni e Valerio Mancini e il team manager Giuseppe Marsili nonché del preparatore atletico Andrea De Macchi. La soddisfazione del patron Tonino Doino.