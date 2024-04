Esonerato Iachini. Bari a Giampaolo

Crisi senza fine e mossa disperata del presidente Luigi De Laurentiis. Il Bari ha esonerato anche Beppe Iachini. Squadra affidata a Federico Giampaolo, tecnico della Primavera del club pugliese che è stato ufficializzato da pochi minuti. Dopo Michele Mignani e Pasquale Marino, salta dunque anche il terzo allenatore dei Galletti sempre più in crisi e sprofondati in piena zona playout con la sesta sconfitta nelle ultime 8 gare e due soli miseri pareggi racimolati. Toccherà al giovane allenatore del settore giovanile, ex calciatore e fratello d'arte, scongiurare il peggio e rilanciare una squadra che non è riuscita finora a resettare la clamorosa perdita della serie A nei minuti di recupero nella finale contro il Cagliari col gol di Pavoletti a pochi secondi dal termine.