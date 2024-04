È stata eseguita l'autopsia sul corpo di Mattia Giani , calciatore di 26 anni morto lunedì scorso all'ospedale di Careggi, dopo aver accusato un malore durante la partita tra il suo Castelfiorentino e il Lanciotto, a Campi Bisenzio. La relazione dell'esame, registrata presso l'Istituto di medicina legale di Firenze, verrà depositata in Procura fra tre mesi, così da chiarire le cause del decesso del calciatore. Il pm Giuseppe Ledda , una volta aperto un fascicolo per omicidio colposo , ha già dato l'ok per la restituzione della salma di Mattia ai familiari.

Morte Mattia Giani, eseguita l'autopsia per stabilire le cause del decesso

Mattia Giani, ricordato anche ieri da un commosso Gianluca Mancini, ha perso la vita lunedì 15 aprile in seguito ad un malore accusato sul terreno di gioco a Cambi Bisenzio, durante la sfida tra Castelfiorentino e Lanciotto, nel campionato di Eccellenza toscana. Tardivi i soccorsi, non c'è stato nulla da fare nell'ospedale di Careggi, dove il 26enne si è spento tragicamente. Nella giornata di oggi, è stata eseguita l'autopsia sul corpo del ragazzo, la cui salma è stata successivamente restituita ai familiari, su indicazione del pubblico ministero Ledda. Entro 90 giorni, si dovrebbero chiarire le cause del decesso. In memoria di Mattia, intanto, verrà rispettato un minuto di silenzio su tutti i campi e in tutte le categorie.