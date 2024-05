El Flaco Menotti è volato via

Ieri è morta una leggenda del calcio mondiale, César Luis Menotti. El Flaco, il Magro, aveva 85 anni. Introdusse l’organizzazione e la preparazione atletica nel futbol argentino, in particolare nella nazionale. E il Mondiale lo vinse anche, nel ’78. La stampa di Buenos Aires lo ha salutato definendolo “hombre imprescindible”, la traduzione non è necessaria.

In Europa guidò Barcellona, Atlético Madrid e per un istante anche la Samp. In Sudamerica ha allenato ovunque, dall’Huracan al Boca, dal River al Peñarol, all’Independiente, alla selezione del Messico, al Puebla e tanto altro.

Aveva uno splendido rapporto con la stampa: «I giornalisti non sanno niente di calcio» disse un giorno. «E se li chiudi in una stanza non riescono nemmeno a scrivere una lettera alla mamma».

Troll e webeti lo avrebbero adorato. È stato talmente grande e unico, El Flaco, che gli abbiamo perdonato anche questa.