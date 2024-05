Pepito Rossi torna a giocare con il Villarreal: il motivo

Giuseppe Rossi si è ritirato dal calcio nell'estate del 2023 dopo l'ultima esperienza alla Spal, ma a sorpresa tornerà a giocare con il Villarreal . Pepito è entrato nel cuore dei tifosi del Sottomarino Giallo dopo aver segnato ottantadue reti in cinque stagioni e ora indosserà nuovamente la maglia del club spagnolo per un'occasione speciale.

Giuseppe Rossi indosserà nuovamente la maglia del Villarreal: ecco perché

L'ex Fiorentina, infatti, scenderà in campo questo giugno per il campionato mondiale di calcio a sette "TST". Un torneo in cui si affronteranno 48 squadre per provare a vincere il premio finale da un milioni di dollari. Oltre a Pepito ci saranno tanti altre leggende come Nani e Marcos Senna.