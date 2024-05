Roma City, la Juniores vince in Sardegna: avanti tutta nella poule scudetto

Ancora un importante successo per la formazione Juniores del Roma City FC. La squadra di Giacomo Buttaroni si è imposta in Sardegna con il risultato di 4-1 contro i pari età della Costa Or Sarda all'Is Arranas di Tertenia, a pochi chilometri da Arbatax. Decisivi i gol di Filippo Pietrini, autore di una doppietta, e di Filippo Dato e Riccardo Neri per la squadra sarda di Fabio Tangianu l'unica rete è stata firmata da Andrei Florín Rarinca. La gara di ritorno è fissata per il 25 maggio all'Athletic Center di Riano. Grande la soddisfazione del presidente Tonino Doino, accompagnato nella missione sarda dai due vice presidenti del club capitolino, Paolo Doino e Daniele Doino, oltre che dal direttore generale Marco Di Saverio. «Assistere alla vittoria dei nostri giovani non ha prezzo - ha sottolineato il presidente italo-statunitense -. Siamo orgogliosi di quanto sta facendo la squadra di mister Buttaroni e convinti che sia la strada maestra quella di investire sui nostri talenti. La prossina stagione intensificheremo il lavoro sul settore giovanile che nel tempo dovrà diventare funzionale anche alla prima squadra in una visione di sostenibilità economico-finanziaria». Ma la società punterà anche sul calcio femminile, attività che verrà curata direttamente da Paolo Doino, il dirigente con maggiore esperienza nel settore per essere stato tra i primi negli States a occuparsi di calcio femminile.