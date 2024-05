Gioia Mignani: «Palermo perfetto». La resa di Pirlo: «Serviva un'altra Samp»

PALERMO - Trasudano gioia e soddisfazione le parole del tecnico Michele Mignani nel post-gara: “Sono partite in cui non puoi pensare di tenere il risultato. I ragazzi hanno avuto l’atteggiamento giusto e voglia di aggredire l’avversario. Era, ad oggi, la gara più importante del nostro campionato, una sfida da dentro o fuori. Vanno fatti i complimenti ai ragazzi per come hanno interpretato questa gara contro una grande squadra come la Samp. Diakité e il suo fiuto del gol? E’ stato bravo, ha capitalizzato due occasioni”. Mignani “esulta”: “E’ una vittoria meritata. Atteggiamento, voglia e spirito sono stati premiati con i gol e altre occasioni, c’è stata voglia di dare un segnale e passare il turno. Chiunque avesse giocato avrebbe portato a casa il risultato. Complimenti a Marconi (entrato al posto di Ceccaroni, ndc), ha dato dimostrazione di professionalità e attaccamento alla maglia. Ceccaroni? Da valutare, forse non sarà disponibile per la gara di lunedì”.



PIRLO AMARO. Diverso l’umore del tecnico blucerchiato Andrea Pirlo: “Non l’abbiamo approcciata e, soprattutto nel primo tempo, giocata come l’avevamo preparata in settimana. Sapevamo che il Palermo ci avrebbe ‘aggredito’. Era importante giocare in modo diverso e ci siamo fatti prendere dalla pressione. Siamo andati in sofferenza. Non siamo abituati a giocare gare di questo tipo. Non siamo stati lucidi e abbiamo creato poco. Bilancio? E’ stata una stagione lunga, faticosa. Siamo partiti con tante difficoltà e invece siamo riusciti a tirar fuori una stagione positiva”. ENTUSIASMO - Ieri, intanto, è stata registrata quota 32.730 spettatori ed è stato superato al “Barbera” il precedente record stagionale relativo al match con il Como. (Antonio La Rosa/Lps)