Bufera in Argentina: ex giocatore del Boca con De Rossi sorpreso in un video shock

Cosa pensava De Rossi di Reynoso?

De Rossi stimava molto il suo compagno di squadra, lo definiva "un fenomeno, uno che rispetto ad altri gioca un altro tipo di futbol". Eppure Reynoso non è riuscito ad emergere. Anzi. Oggi fa notizia non per il calcio, ma per un video in cui viene ripreso accanto ad un ragazzo con una pistola. Reynoso mantiene una borsa con mazzette di soldi e sorride nel filmato accanto all'uomo armato. Il video è diventato virale in Argentina e ha fatto il giro del mondo.