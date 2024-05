Anche Rosella Sensi e Orsolini al Premio Renato Cesarini

Grande attesa a Jesi per il prestigioso Premio “Renato Cesarini”, giunto alla sua nona Edizione. L’appuntamento che celebra la Zona Cesarini è fissato per le ore 17 di lunedì 27 maggio al Teatro Pergolesi di Jesi (An), dove si svolgeranno un Talk Show e le premiazioni. A seguire Cena di Gala presso l’Hotel Federico II di Jesi. Ad oggi il vincitore del Premio Cesarini per la Serie A dovrebbe essere Lazar Samardzic dell’Udinese, autore contro l’Empoli (al 103’33’’) del gol più tardivo dell’attuale campionato nonché della storia della Serie A. Per la serie B già deciso il vincitore: sarà premiato il calciatore sloveno Leo Stulac del Palermo grazie al gol realizzato contro lo Spezia al minuto 103’. I riflettori sono puntati sui vari personaggi prestigiosi presenti quest’anno al Cesarini.