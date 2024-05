Spalletti premia Totti: ma c'è un motivo speciale

Alla Totti Soccer Inclusive il premio fair play

La Totti Soccer Inclusive, infatti, ha vinto il premio fair play che viene assegnato ogni anno a soltanto tre squadre in tutta Italia che si sono distinte per la correttezza messa in campo da allenatori e atleti. Per la scuola calcio che porta il nome dell'ex numero dieci giallorosso, in cui giocano tanti ragazzi con disabilità, è una soddisfazione immensa. A consegnare il premio, come detto, è stato Luciano Spalletti che ha condiviso con entusiasmo la gioia del momento.