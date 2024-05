Salernitana, Iervolino rompe gli indugi: il 7 o il 10 giugno il ds. Poi il tecnico

Il 7 o 10 giugno la Salernitana annuncerà il nome del nuovo direttore sportivo e forse anche quello del nuovo allenatore. Danilo Iervolino, che continua a valutare le offerte dei due Fondi americani, uno dei quali è Brera Holdings, sta ovviamente programmando la prossima stagione a prescindere. Sul tavolo del patron del club campano non ci sarebbe nessuna offerta concreta, ovvero alcuna proposta vincolante.



CASTING DIESSE E TECNICO - Con l’amministratore delegato Milan, Iervolino ha da tempo avviato il casting per il ds, sapendo di dover gestire un momento delicato qual è quello della retrocessione dalla serie A. Poi toccherà al direttore sportivo scegliere l’allenatore. Tra i nomi per il ruolo di ds, oltre a quelli di Angelozzi, Sogliano e Meluso, ci sono anche quelli di Rocco Maiorino, ex Milan, e Marco Valentini, ex Ascoli.



PRIGIONIERI DI DIA - Intanto, tiene sempre banco la vicenda Dia. Il calciatore, con il quale la Salernitana ha avviato un contenzioso dinanzi al Collegio Arbitrale della LNP, è anche uno degli uomini mercato dei campani, ma pare disposto a muoversi (il suo contratto scadrà nel 2026) solo alle sue condizioni. Dunque, dopo una stagione fallimentare in campo (appena 4 gol dopo i 16 dello scorso campionato), l’attaccante senegalese tiene ancora in scacco la Salernitana, che l’estate scorsa lo riscattò dal Villareal per 12 milioni. Tchaouna, invece, è sempre più vicino alla Lazio.

Franco Esposito