Platini: "Vi dico le favorite a Euro 2024. E su Thiago Motta alla Juve..."

Platini: "Thiago Motta? Non lo conosco, ma..."

Platini, infatti, ha espresso la sua opinione su quello che sarà il prossimo allenatore della Juventus: "Non lo conosco, come giocatore è stato un buon giocatore. Quello che ha fatto al Bologna è stato bello visto da lontano. I bianconeri hanno chiuso terzi e oggi quello che è importante è essere in Champions".

"Europeo e Superlega? Vi spiego"

Poi un commento sul prossimo Europeo: "Per ciò che vedo Francia, Portogallo e Inghilterra sono le squadre che hanno i mezzi per vincere. Poi c’è la Germania che gioca in casa, con Spagna e Italia che possono arrivare in fondo". Infine, l'ex presidente della UEFA ha parlato della Superlega: "Normale che arrivi, se i giudici europei dicono che può arrivare arriverà, sono tanti anni che i club non vogliono più partecipare alle competizioni Uefa e vogliono organizzarsi le coppe da sole. Se torno nel calcio? No, vorrei accompagnare qualcuno che ha le mie stesse idee, ma io da solo no, non ce la faccio più".