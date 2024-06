Totti, il messaggio per l'Italia dopo gol e magie in Operazione Nostalgia

Sventagliate millimetriche, passaggi no look, rabone, un gol da trentacinque metri: semplicemente Francesco Totti . L'ex capitano della Roma ha incantato gli oltre ventimila spettatori presenti allo stadio Arechi di Salerno per Operazione Nostalgia , serata amarcord iniziata con un commovente tributo a Roberto Baggio entrato in campo sulle note di Marmellata #25 di Cesare Cremonini .

Totti: "Auguro all'Italia di andare il più avanti possibile a Euro 2024"

Al termine del primo tempo, ai microfoni di SportItalia, Totti ha commentato: "Siamo qui per far divertire la gente. Le giocate sono per loro. Sono qui per godersi uno spettacolo e noi siamo felici di offrirglielo. Un messaggio per l'Italia in vista degli Europei? Faccio un grande in bocca al lupo a tutti gli azzurri. Mi auguro che l’Italia possa arrivare più avanti possibile".