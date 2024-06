Amichevoli internazionali, Croazia e Spagna ok. Doppietta per Lukaku

Gol, emozioni e spettacolo nelle ultime sfide amichevoli prima degli Europei. Netta vittoria della Spagna, che ha sconfitto l'Irlanda del Nord 5-1 in casa, con i gol di Morata, Fabian Ruiz, Oyarzabar e alla doppietta di Pedri. Successo anche per la Croazia, inserita nel girone dell'Italia (con Spagna e Albania) ha sconfitto in trasferta il Portogallo con un secco 2-1, grazie ai gol di Modric e Budimir. Per i padroni di casa era stato Diogo Jota a siglare la rete del momentaneo pareggio.