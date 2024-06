Figurine esclusive Panini, venerdì in regalo con Corriere dello Sport-Stadio

Panini Calciatori Celebration 2023-2024 è la collezione che racconta i momenti salienti della stagione calcistica, catturando l'essenza delle squadre e dei campioni dei Campionati di Serie A, Serie B, Serie C e Serie A femminile.

2 bustine Panini, distribuite con la prima uscita venerdì 14 giugno e la seconda uscita venerdì 28 giugno con Corriere dello Sport-Stadio ti permetteranno di completare la raccolta con gli scatti fotografici degli ultimissimi minuti dei campionati, con le squadre promosse nelle fasi finali dei play off, i vincitori della Coppa Italia Frecciarossa, la figurina del Mister della Serie A eletto attraverso i social e molto altro ancora...

Colleziona le immagini più emozionanti, scopri i giocatori decisivi ed attaccali nell'album per ricordare una stagione veramente incredibile.

L'album Calciatori Celebration è in edicola o acquistabile sul sito Panini.

Per la prima uscita di figurine esclusive corri in edicola! Solo venerdì 14 giugno con Corriere dello Sport-Stadio...e non perderti la seconda uscita il 28 giugno.