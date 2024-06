Messi vicino al ritiro: "Ho scelto il mio ultimo club". E svela il desiderio più grande

Leo Messi sempre più vicino al ritiro. Il calciatore, 37 anni, ha annunciato che finirà la sua carriera negli Stati Uniti. "Penso che l'Inter Miami sarà l'ultimo club della mia carriera. Non sono ancora pronto a lasciare il calcio. Ho fatto questo per tutta la vita, amo giocare a pallone, mi divertono gli allenamenti, la vita quotidiana, le partite", ha dichiarato a ESPN Argentina. "C'è sempre un po' di paura che tutto finisca, no? Lasciare l'Europa per gli USA è stato un passo difficile da fare; certo, il fatto di aver vinto il Mondiale mi ha aiutato molto a vedere le cose diversamente".