Caos Mondiale per club: anche le italiane sono preoccupate

A un anno esatto dal via, una coltre di silenzio avvolge quella che la Fifa aveva definito «la più spettacolare e avvincente delle competizioni». Il nuovo Mondiale per Club - fischio d’inizio il 15 giugno 2025 - sta nascendo tra dubbi e perplessità, al punto che persino da Zurigo ora temono la figuraccia planetaria dopo aver dribblato la ribellione pubblica del Real Madrid. Dietro i comunicati ufficiali, però, resiste il malumore di tante società europee che spingerebbero per il rinvio del torneo al 2027 (o a data da destinarsi) a causa dei troppi nodi da districare e di un calendario drammaticamente affollato di eventi. Perplessità comunicate anche da Juventus e Inter, le due italiane qualificate al torneo, che non a caso spingevano per il nuovo format della Serie A a 18 squadre - contro la Lega stessa che intende rimanere a 20 - così da ridurre in qualche modo gli impegni. La nuova Juve, appena rientrata nell’Eca per volontà di John Elkann, sta lavorando sui tavoli istituzionali per tentare la via della collaborazione. Da quanto filtra, a settembre si saprà di più sulle varie questioni irrisolte. Che qui tentiamo di riepilogare.